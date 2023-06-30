Торчащие из контейнера ноги напугали жителей Кудрово

Жителей Всеволожского района Ленобласти встревожили найденные за мусорными контейнерами грязные ноги, до ужаса напоминающие человеческие. Как пишет 30 июня портал 47news , все не так просто.

Арина как обычно зашла выкинуть мусор на площадку возле дома №3 на Английской улице. На глаза сразу бросились торчащие ноги.

«Надо подойти, посмотреть - живой человек или нет, или сразу звонить в полицию? <...> А там… Кукла!» — говорит девушка на видео.



Макар, другой местный житель, узнал в грязных ногах секс-куклу. В Сети шутят, что это местная проверка на стрессоустойчивость.

