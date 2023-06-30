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    Торчащие из контейнера ноги напугали жителей Кудрово

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    Жителей Всеволожского района Ленобласти встревожили найденные за мусорными контейнерами грязные ноги, до ужаса напоминающие человеческие. Как пишет 30 июня портал 47news, все не так просто.

    читательница 47news Арина

    Арина как обычно зашла выкинуть мусор на площадку возле дома №3 на Английской улице. На глаза сразу бросились торчащие ноги.

    «Надо подойти, посмотреть - живой человек или нет, или сразу звонить в полицию? <...> А там… Кукла!» — говорит девушка на видео.

    Макар, другой местный житель, узнал в грязных ногах секс-куклу. В Сети шутят, что это местная проверка на стрессоустойчивость.

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