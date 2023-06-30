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    В Якутии девятиклассница умерла в бассейне на праздновании выпускного

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    11 комментариев

    В Якутии девочка-подросток утонула в бассейне на праздновании выпускного вечера девятого класса. Инцидент произошел в экопарке «Орто Дойду», который расположен в селе Техтюр Хангаласского района.

    По предварительной информации, 15-летняя девочка во время купания потеряла сознание и скончалась, сообщает 30 июня в телеграм-канале прокуратура региона. На место трагедии выезжал прокурор района. Проводится проверка соблюдения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей.

    По информации управления образования администрации Якутска, мероприятие в экопарке проводилось по инициативе родителей и не было согласовано с администрацией школы, пишет РИА Новости.

    В социальных сетях пользователи утверждают, что у девочки якобы случился инсульт. Официального подтверждения этой информации нет. Проверку по факту случившегося также проводит Следственный комитет.

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    Комментарии 11

    Гость30 Июн 2023 в 15:35
    скушала лишнее?
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