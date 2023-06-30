Одноклубник российского хоккеиста Сергеева подтвердил его задержание в Польше

Партнер российского хоккеиста Максима Сергеева в польском клубе «Заглембе» на условиях анонимности рассказал о его задержании по подозрению в шпионаже, пишет «Матч ТВ». По его словам, Агентство внутренней безопасности Польши пришло за 20-летним игроком два дня назад.



«Не нахожусь сейчас там, сложно сказать, что именно произошло. Есть информация, что его действительно задержали. В последний раз с ним виделись пару месяцев назад. Там ситуация пока не очень понятная, сложно что‑либо точно сказать. Но факт задержания есть. Грозит срок человеку», — заявил одноклубник Сергеева.

