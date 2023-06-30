Свалка на Волхонском шоссе доросла до уголовного дела

Следственный комитет присмотрелся к свалке в Красносельском районе, в том числе на Волхонском шоссе. Так появилось уголовное дело, сообщает 30 июня пресс-служба управления ведомства по Петербургу.



Дело возбуждено по ч. 1 ст. 247 УК РФ — о нарушении обращения экологически опасных веществ и отходов. Следствие считает, что неустановленные лица незаконно сбрасывали и закапывали на том участке запрещенные виды опасных отходов.