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    Свалка на Волхонском шоссе доросла до уголовного дела

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    Следственный комитет присмотрелся к свалке в Красносельском районе, в том числе на Волхонском шоссе. Так появилось уголовное дело, сообщает 30 июня пресс-служба управления ведомства по Петербургу.

    Дело возбуждено по ч. 1 ст. 247 УК РФ — о нарушении обращения экологически опасных веществ и отходов. Следствие считает, что неустановленные лица незаконно сбрасывали и закапывали на том участке запрещенные виды опасных отходов.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Тех, кто это делал, ищут. Свалку уже осмотрели.

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