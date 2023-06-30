В России построили первую полностью отечественную «Ласточку»

Первый электропоезд «Ласточка» из абсолютно российских деталей построили на заводе «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — транспортные машины»), пишет 30 июня РИА Новости со ссылкой на страницу замдиректора по технологической политике предприятия Виталия Брексона в VK. Сейчас страница Брексона недоступна, однако представитель СТМ подтвердил журналистам подлинность аккаунта.



«Каждый новый локомотив или поезд, как ребенок, его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире постепенно шагая в него», — написал Виталий Брексон.



Он поблагодарил разработчиков поезда за работу и пожелал терпения эксплуатантам и пассажирам. Уральскую новинку презентуют в июле 2023 года на промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Синару». Участникам выставки обещают показать общий концепт нового состава.

