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    В России построили первую полностью отечественную «Ласточку»

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    Первый электропоезд «Ласточка» из абсолютно российских деталей построили на заводе «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — транспортные машины»), пишет 30 июня РИА Новости со ссылкой на страницу замдиректора по технологической политике предприятия Виталия Брексона в VK. Сейчас страница Брексона недоступна, однако представитель СТМ подтвердил журналистам подлинность аккаунта.

    «Каждый новый локомотив или поезд, как ребенок, его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире постепенно шагая в него», — написал Виталий Брексон.

    Он поблагодарил разработчиков поезда за работу и пожелал терпения эксплуатантам и пассажирам. Уральскую новинку презентуют в июле 2023 года на промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Синару». Участникам выставки обещают показать общий концепт нового состава.

    В СТМ сообщили РБК, что российский электропоезд действительно построен, сейчас на предприятии начинаются динамические испытания «Ласточки». Предполагается, что новые составы появятся на российских железных дорогах до конца 2023 года. В поездах установят USB-разъемы и места для самокатов.

    О необходимости отечественного аналога «Ласточки» говорили на Иннопроме еще в 2022 году, когда совместное предприятие «Синары» и немецкого концерна «Сименс» СТМ не могло больше сотрудничать из-за выхода немцев. Техническое обслуживание «Ласточек» и «Сапсанов» легло на Российские железные дороги.

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    Комментарии 1

    Гость30 Июн 2023 в 13:28
    Молодцы. Так держать.
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