Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов

В результате взрыва пустого резервуара для нефтепродуктов в селе Старое Маврино в Татарстане погибли два человека, пишет 30 июня ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
По данным агентства, взрыв произошел в товарном парке «Елховнефть» (принадлежит
Республиканское управление Следственного комитета уточнило, что во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами погибли двое рабочих — 1976 и 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.