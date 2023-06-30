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    Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов

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    В результате взрыва пустого резервуара для нефтепродуктов в селе Старое Маврино в Татарстане погибли два человека, пишет 30 июня ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

    Фото: Следственный комитет
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    По данным агентства, взрыв произошел в товарном парке «Елховнефть» (принадлежит ПАО «Татнефть»). Взрыв не спровоцировал пожар, однако в результате инцидента есть жертвы.

    Республиканское управление Следственного комитета уточнило, что во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами погибли двое рабочих — 1976 и 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.

    Фото: Следственный комитет

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