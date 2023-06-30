Петербургские пенсионеры отдали мошенникам больше 4 млн, чтобы доказать, что не спонсируют террористов

Пожилой паре из Петербурга позвонили «сотрудники ФСБ» и обвинили в отправке денег террористам. Чтобы доказать свою непричастность, супругам предлагалось перевести средства на указанные счета.



В полицию 69-летние супруги обратились накануне, сообщает 30 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Они рассказали, что днем ранее по указанию телефонных собеседников перевели 4,2 миллиона рублей — разными транзакциями, снимая деньги в разных отделениях.

Кроме того, в тот же день о подобной беседе с «сотрудниками ФСБ и Центробанка» рассказал и 75-летний профессор одного из петербургских университетов. Мужчине заявили, что в его отношении идет «проверка по мошенническим действиям», а если он не переведет деньги, эта информация поступит в университет и «во все инстанции». Профессор перевел на разные счета 2,3 миллиона рублей.