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    Петербургские пенсионеры отдали мошенникам больше 4 млн, чтобы доказать, что не спонсируют террористов

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    Пожилой паре из Петербурга позвонили «сотрудники ФСБ» и обвинили в отправке денег террористам. Чтобы доказать свою непричастность, супругам предлагалось перевести средства на указанные счета.

    В полицию 69-летние супруги обратились накануне, сообщает 30 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Они рассказали, что днем ранее по указанию телефонных собеседников перевели 4,2 миллиона рублей — разными транзакциями, снимая деньги в разных отделениях.

    Кроме того, в тот же день о подобной беседе с «сотрудниками ФСБ и Центробанка» рассказал и 75-летний профессор одного из петербургских университетов. Мужчине заявили, что в его отношении идет «проверка по мошенническим действиям», а если он не переведет деньги, эта информация поступит в университет и «во все инстанции». Профессор перевел на разные счета 2,3 миллиона рублей.

    Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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