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    Гипноз заставил жительницу Ленобласти купить пояс из собачьей шерсти

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    В Кировском районе Ленобласти ищут женщину в красной бейсболке. Пенсионерка заявила, что незнакомка обманула ее с помощью гипноза.

    В полицию 85-летняя жительница одного из садоводств обратилась накануне, стало известно «Фонтанке» 30 июня. Она заявила, что несколько часов назад к ней в дом пришла какая-то женщина, втерлась в доверие, применила гипноз и продала хозяйке дома пояс из собачьей шерсти, свитеры, джемперы, пояса и платки в целом на 31 тысячу рублей.

    Незнакомку заявительница описала так: на вид лет 40, плотного телосложения, невысокая, темноволосая, в красной бейсболке. Проданные вещи изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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