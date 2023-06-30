KIA нырнула в котлован на месте работ на проспекте Луначарского

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Необычное ДТП произошло утром 30 июня в Калининском районе Петербурга. Водителю попавшей в ДТП машины повезло легко отделаться.
Около 5 часов утра на проспекте Луначарского, возле дома 108, внедорожник KIA Sportage улетел в котлован, который вырыт рабочими на правой половине дороги, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По данным ГАТИ Петербурга, там прокладывают кабельную линию. Работы ведет ООО «Гарантэнерго».
«Мегаполис», со слов очевидцев, пишет, что водителю «КИА» потребовалась помощь медиков и его увезли в больницу. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что ДТП без пострадавших.