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    KIA нырнула в котлован на месте работ на проспекте Луначарского

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    3 комментария

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Необычное ДТП произошло утром 30 июня в Калининском районе Петербурга. Водителю попавшей в ДТП машины повезло легко отделаться.

    Около 5 часов утра на проспекте Луначарского, возле дома 108, внедорожник KIA Sportage улетел в котлован, который вырыт рабочими на правой половине дороги, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По данным ГАТИ Петербурга, там прокладывают кабельную линию. Работы ведет ООО «Гарантэнерго».

    «Мегаполис», со слов очевидцев, пишет, что водителю «КИА» потребовалась помощь медиков и его увезли в больницу. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что ДТП без пострадавших.

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    Комментарии 3

    Гость30 Июн 2023 в 13:24
    КИА - нырок?
    +0−0
    Zet30 Июн 2023 в 12:00
    Оверкиль...
    +1−0
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