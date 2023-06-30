В МТС заявили о сокращении числа спам-звонков в 2,4 раза

Абоненты МТС за первые пять месяцев 2023 года получили в 2,4 раза меньше спам-звонков, чем за тот же период прошлого года. По данным исследования центра инноваций МТС RED, средняя длительность звонка при этом выросла в 1,5 раза.



Как отмечают в исследовании, в январе - мае этого года число спам-звонков снизилось до 123 млн за счет постоянного обновления базы спам-номеров и их блокировки. Для сравнения — с января по май 2022 года зафиксировали 295 млн звонков, за тот же период 2021 года — 219 млн .

Всего спам-звонки в сети МТС за период заняли 6% от общего объема всех звонков. Каждый месяц дозвониться до абонентов оператора пытается в среднем 34,7 тысячи спамеров, а с одного спам-номера делают 711 звонков в месяц. При этом в праздничные дни звонят реже, чем в будни, например на майские праздники спам-звонков было на 30% меньше, а в новогодние праздники меньше в 6 раз.

