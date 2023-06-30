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    В МТС заявили о сокращении числа спам-звонков в 2,4 раза

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    Абоненты МТС за первые пять месяцев 2023 года получили в 2,4 раза меньше спам-звонков, чем за тот же период прошлого года. По данным исследования центра инноваций МТС RED, средняя длительность звонка при этом выросла в 1,5 раза.

    Как отмечают в исследовании, в январе - мае этого года число спам-звонков снизилось до 123 млн за счет постоянного обновления базы спам-номеров и их блокировки. Для сравнения — с января по май 2022 года зафиксировали 295 млн звонков, за тот же период 2021 года — 219 млн.

    Всего спам-звонки в сети МТС за период заняли 6% от общего объема всех звонков. Каждый месяц дозвониться до абонентов оператора пытается в среднем 34,7 тысячи спамеров, а с одного спам-номера делают 711 звонков в месяц. При этом в праздничные дни звонят реже, чем в будни, например на майские праздники спам-звонков было на 30% меньше, а в новогодние праздники меньше в 6 раз.

    Как поясняют аналитики, обычные звонки отличаются от спама по ряду показателей — по средней длительности самих звонков и перерыва между ними, а также по частоте набора, количеству сбросов за период, соотношению входящих и исходящих вызовов со стороны спамера, скорости обновления списка контактов.

    В целом спам-звонки стали длиннее — за пять месяцев этого года они выросли до 33 секунд против прошлогодних 22 секунд. При этом дольше всего со спамерами общаются люди старше 50 лет.

    — Абоненты стали более подкованными в вопросах киберграмотности, — говорят в МТС. — В будущем способы донести спам до абонентов могут стать изобретательнее.

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