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    Два иностранца ворвались в съемную квартиру в Кудрово и потребовали у приезжей деньги

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    В квартиру дома на Пражской улице в Кудрово пожаловали неизвестные. Они потребовали у хозяйки денег, но за это пришлось отвечать.

    Инцидент произошел около полуночи 26 числа, сообщает 30 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 33-летняя гражданка одного из соседних государств лишилась 3 тысяч долларов, 50 тысяч рублей и смартфона. Сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей.

    На следующий день на проспекте Ветеранов задержали подозреваемых — граждан другого соседнего государства 24 и 27 лет. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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