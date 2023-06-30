    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, зап

    753мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.03eur95.11

    В Башкирии на двух детей напал рой пчёл. Врачи извлекли больше 460 жал

    3106
    13 комментариев

    Рой домашних пчел напал на детей в Башкирии. Инцидент произошел в селе Ахмерово Ишимбайского района, где два брата отправились гулять в лес без взрослых, сообщает 30 июня пресс-служба детской больницы Стерлитамака. Судя по количеству извлеченных жал, на юных пострадавших буквально не осталось живого места.

    Дети получили многочисленные укусы. Но восьмилетний мальчик сумел сбежать с лесной поляны и позвать на помощь отца и дядю, которые спасли от насекомых его старшего брата.

    Мальчиков доставили в деревенский медпункт, а после на скорой помощи отвезли в реанимацию детской больницы. Там врачи удалили около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы.

    Фото: Пресс-служба детской больницы Стерлитамака
    ПоделитьсяПоделиться

    К счастью, у братьев не проявилось аллергической реакции на укусы. Они находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает.

    Фото: Пресс-служба детской больницы Стерлитамака

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close