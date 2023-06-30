В Башкирии на двух детей напал рой пчёл. Врачи извлекли больше 460 жал

Рой домашних пчел напал на детей в Башкирии. Инцидент произошел в селе Ахмерово Ишимбайского района, где два брата отправились гулять в лес без взрослых, сообщает 30 июня пресс-служба детской больницы Стерлитамака. Судя по количеству извлеченных жал, на юных пострадавших буквально не осталось живого места.



Дети получили многочисленные укусы. Но восьмилетний мальчик сумел сбежать с лесной поляны и позвать на помощь отца и дядю, которые спасли от насекомых его старшего брата.



Мальчиков доставили в деревенский медпункт, а после на скорой помощи отвезли в реанимацию детской больницы. Там врачи удалили около 465 жал с открытых частей тела — конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы.

