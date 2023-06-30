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    Туристы, пропавшие у Архыза, найдены

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    Туристы из Краснодарского края, переставшие выходить на связь при спуске в поселок Архыз с Софийских озер в Карачаево-Черкесии, обнаружены. Медпомощь им не требуется. Об этом ночью 30 июня сообщили в ГУ МЧС по КЧР.

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    Пропавшие восемь человек вышли к Софийским водопадам, и оттуда их забрали спасатели. Поисковые работы были осложнены из-за дождя и тёмного времени суток.

    Главное управление МЧС России по КЧР

    «Спасателями была оказана помощь группе туристов, в составе которой 21 человек. Все они отдыхали в одном из палаточных лагерей посёлка Архыз», — отмечается в сообщении.

    Как писала «Фонтанка», при спуске в Архыз потерялись 20 туристов. Они разделились на две группы и пошли в разных направлениях. Сначала, вечером 29 июня, спасатели нашли группу из 12 человек и перевели их через реку к дороге, а позже — оставшихся восьмерых.

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