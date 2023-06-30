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    В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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    Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Хабаровского края из-за ситуации с лесными пожарами. Распоряжение подписал губернатор края Михаил Дегтярев, сообщает 30 июня пресс-служба правительства региона.

    Ситуацию осложняет жаркая погода и активность гроз в отдаленных районах. Синоптики не радуют прогнозами: погода в ближайшее время обстановку проще не сделает.

    Сейчас в Хабаровском крае лесными пожарами охвачено несколько северных районов: Аяно-Майский и Охотский. Одно возгорание действует в районе имени Лазо на юге края. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности, для тушения требуется постоянная переброска сил на большие расстояния и помощь авиации.

    За прошедшие сутки в Хабаровском крае было ликвидировано 2 возгорания на площади 151 га. Сейчас пожарные тушат 13 очагов общей площадью 6,3 тыс. га.

    В работе занята группировка из 138 парашютистов-десантников федерального резерва, Амурской области, Приморья и Бурятии.

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    Комментарии 3

    Гость30 Июн 2023 в 08:58
    Спилил, вывез, поджёг...
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