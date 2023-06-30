В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Хабаровского края из-за ситуации с лесными пожарами. Распоряжение подписал губернатор края Михаил Дегтярев, сообщает 30 июня пресс-служба правительства региона.



Ситуацию осложняет жаркая погода и активность гроз в отдаленных районах. Синоптики не радуют прогнозами: погода в ближайшее время обстановку проще не сделает.



Сейчас в Хабаровском крае лесными пожарами охвачено несколько северных районов: Аяно-Майский и Охотский. Одно возгорание действует в районе имени Лазо на юге края. Возгорания находятся преимущественно в труднодоступной гористой местности, для тушения требуется постоянная переброска сил на большие расстояния и помощь авиации.

