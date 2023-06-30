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    В Хабаровском крае тигр напал на лесоруба

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    Тигр напал на человека в Хабаровском крае. Инцидент произошел в пяти километрах от поселка Золотой муниципального района имени Лазо, сообщает 30 июня в своем телеграм-канале управление охотничьего хозяйства правительства региона.

    Отмечается, что хищник был сильно истощен. Рабочий лесозаготовительной бригады получил легкие телесные повреждения.

    Число конфликтных ситуаций с тиграми в Хабаровском крае выросло в этом году из-за сокращения традиционной кормовой базы хищника — популяции дикого кабана. Для выравнивания ситуации в крае запретили охоту на этот вид парнокопытных на три года.

    Амурский (уссурийский) тигр — один из самых редких животных планеты, он занесён в Международную Красную книгу. В России насчитывается около 750 особей.

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