«Недружественную» картошку ограничат в праве на въезд в Россию

Россия может ограничить импорт семян из «недружественных» стран, сообщают 29 июня «Ведомости». Издание ссылается на постановление правительства РФ, опубликованное на портале правовой информации.

Из документа следует, что РФ с 1 октября по 31 декабря 2023 г. может ограничить объемы ввоза в страну семян девяти культур — картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Предполагается, что исключение возможно только для ввоза из стран-членов ЕАЭС, транзита, и ввоза семян гражданами для личного пользования.