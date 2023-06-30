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    «Недружественную» картошку ограничат в праве на въезд в Россию

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    Россия может ограничить импорт семян из «недружественных» стран, сообщают 29 июня «Ведомости». Издание ссылается на постановление правительства РФ, опубликованное на портале правовой информации.

    Из документа следует, что РФ с 1 октября по 31 декабря 2023 г. может ограничить объемы ввоза в страну семян девяти культур — картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

    Предполагается, что исключение возможно только для ввоза из стран-членов ЕАЭС, транзита, и ввоза семян гражданами для личного пользования.

    Правительство РФ поручило Минсельхозу при необходимости представить предложения по объемам квот на ввоз семян.

    Ранее сообщалось, что сейчас в России от импорта семян сильнее всего зависят картофель, сахарная свекла, кукуруза и подсолнечник.

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    СеменаОграничение импорта
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    Комментарии 6

    Гость30 Июн 2023 в 00:33
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