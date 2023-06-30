Страхуют мебель и предлагают квартиры с баней: как изменился рынок посуточной аренды жилья

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Внутренний туризм стал одной из самых востребованных тем на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме. По данным Российского союза туриндустрии, 2022 год стал рекордным по количеству путешествий по стране. Россияне выбирают не только среди отечественных курортов, но и среди платформ для бронирования жилья.



Как строится их работа с уходом иностранных сервисов и справляются ли они с большим потоком запросов — об этом Оксана Маклакова поговорила с представителями крупного бизнеса для нового выпуска специального проекта канала «Москва — Россия» о будущем российской экономики.



Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин рассказывает, что спрос на отечественные сервисы был и до ухода иностранных компаний, но сейчас стал ещё больше:

— Отечественные компании активно откликаются и упрощают путь бронирования для пользователя. Сейчас человек может найти жилье буквально за пару кликов. В категории посуточной аренды гости выбирают нужные даты, количество гостей и сразу видят список объектов с конечной ценой для бронирования.

Руководитель продукта краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Мария Байракова рассказала подробнее о том, что могут предложить отечественные платформы сегодня.

— Какие категории недвижимости охватывают отечественные площадки и что можно взять в краткосрочную аренду?

— Сейчас на платформах можно найти практически любые объекты. Естественно, это привычные квартиры, хостелы и дома, но есть даже экзотика. Так, на «Авито Недвижимость» можно с легкостью найти глэмпинги или, например, плавучие дома.

— Если говорить о самых популярных категориях, то какие они? Пользуется ли спросом эта самая «экзотика»?



— Активнее всего арендуют квартиры или же апартаменты. Этот тип размещения подходит для большинства задач и он более привычный. Объем такого рода предложений очень большой, и можно легко подстроить желаемую квартиру под индивидуальные запросы: отдохнуть, сдать сессию, посетить медучреждение.

— Какие критерии чаще всего выставляют при поиске жилья? На ваш взгляд, насколько капризен современный арендатор?

— Не могу сказать, что арендаторы капризные — скорее, они подбирают то, что нужно именно им. Чаще всего ориентируются, конечно, на количество комнат, площадь, место расположения, но и более тонкие настройки охотно используются. Это особенно касается тех, кто путешествует с детьми или, например, с животными. На самом деле на «Авито» есть целая система фильтров, где можно вводить любые критерии: от наличия бани до красивого вида из окна.

— Мы сейчас обсудили запросы ищущей публики, а что насчет тех, кто предоставляет жилье в аренду? Стали ли арендодатели больше думать о комфорте гостей?

— Мы видим, что у объектов появляется более подробное описание. Работодатели повышают качество своего бизнеса и понимают, что у аудитории есть определенные запросы. Поэтому они стараются как можно ярче описать свой объект и сделать как можно больше хороших фото.

— Сегодня ситуация с мошенничеством при аренде жилья, к сожалению, очень распространена. Как платформы помогают арендаторам и арендодателям провести безопасную сделку?



— Мы очень ответственно подходим к нашей роли во взаимоотношениях между хозяевами и гостями. Через нашу площадку согласовываются все условия сделки и проходит оплата — так в случае недопониманий мы можем помочь.

Чтобы арендаторы были уверены в качестве объекта, мы запустили систему видеопровепрок, где хозяин должен записать непрерывную видео экскурсию от угла дома до квартиры и показать все оснащение полностью. Мы проверяем соответствие объявления описанию и фотографиям, проверяем документы и присваиваем объявлению статус «жилье проверено» — это дает больше уверенности в безопасности.



— Давайте разберем на конкретном примере, если жилье забронировано, но гость приехал и оно ему не понравилось, на каких условиях можно отказаться от сделки?

— Здесь все сильно зависит от того, что именно пошло не так. Если гостю не понравился цвет обоев или другие вещи, которые не обсуждались ранее и не являются препятствием к проживанию, то здесь все действует согласно тем правилам, которые арендодатель прописал в своем объявлении. Если что-то нарушает условия, на которых гость бронирует объект, то это уже другая история. Мы всегда рассматриваем во всей своей полноте все то, что может пойти не так во взаимоотношениях.



— А если говорить о владельцах квартир, как позаботились о них?

— Для арендодателей мы сделали страхование объектов. Все, что сдается через «Авито» на весь срок проживания, полностью застраховано. Если что-то произойдет и сломается в процессе проживания, это компенсируется буквально за несколько дней. Также мы запустили круглосуточную голосовую линию поддержки и другие инструменты для работы с бронированием.



— Как часто для арендодателей сдача объекта становится не просто возможностью дополнительного дохода, а настоящим бизнесом? Какие возможности дают отечественные платформы?



— Довольно часто, потому что начать такой бизнес на самом деле очень легко. Если вы обычное физическое лицо и у вас есть объект, в котором вы не живете, этого уже достаточно для старта. Не нужно обладать какими-то сложными навыками, тем более у нас есть поддержка, где можно найти ответы на все вопросы. Конкретно на нашей платформе мы создаем много обучающих материалов: как организовать бизнес, наладить весь процесс с уборкой и стиркой и как лучше встречаться с гостями. Такие подробные гайды и вебинары на Авито выходят регулярно.