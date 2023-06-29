Финляндия может потерять чемпионат мира по борьбе, если не даст визы спортсменам из России и Белоруссии

Международная федерация борьбы требует, чтобы спортсменов из России и Белоруссии пустили в Финляндию на чемпионат мира осенью 2023 года, пишут 29 июня финские СМИ.



В октябре в Тампере должны принять почти тысячу борцов в категории до 23 лет . Чемпионат собирались провести еще в 2020 году, но помешала пандемия коронавируса.

Президент Международной федерации борьбы Ненад Лалович отправил главе Финской федерации борьбы сообщение, в котором потребовал разрешить въезд в страну спортсменов, представляющих Россию и Беларусь.