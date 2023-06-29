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    Финляндия может потерять чемпионат мира по борьбе, если не даст визы спортсменам из России и Белоруссии

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    Международная федерация борьбы требует, чтобы спортсменов из России и Белоруссии пустили в Финляндию на чемпионат мира осенью 2023 года, пишут 29 июня финские СМИ.

    В октябре в Тампере должны принять почти тысячу борцов в категории до 23 лет. Чемпионат собирались провести еще в 2020 году, но помешала пандемия коронавируса.

    Президент Международной федерации борьбы Ненад Лалович отправил главе Финской федерации борьбы сообщение, в котором потребовал разрешить въезд в страну спортсменов, представляющих Россию и Беларусь.

    «Организация пригрозила отнять у Финляндии право проведения соревнований, если ситуация с визами не прояснится до среды следующей недели», — пишут финские журналисты.

    Международная федерация борьбы разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на своих соревнованиях в нейтральном статусе. Проводить чемпионат в Финляндии вообще решили главным образом потому, что Испания отказалась выдать визы россиянам и белорусам.

    Как подчеркивают СМИ Суоми, Международная федерация борьбы (UWW) функционирует «в значительной степени под влиянием и финансированием России», двое из семи членов совета директоров UWW — россияне.

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    Комментарии 14

    Гость29 Июн 2023 в 23:16
    Прекрасная SUOMI !
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