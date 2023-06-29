Финляндия может потерять чемпионат мира по борьбе, если не даст визы спортсменам из России и Белоруссии

Международная федерация борьбы требует, чтобы спортсменов из России и Белоруссии пустили в Финляндию на чемпионат мира осенью 2023 года, пишут 29 июня финские СМИ.
В октябре в Тампере должны принять почти тысячу борцов в категории до
Президент Международной федерации борьбы Ненад Лалович отправил главе Финской федерации борьбы сообщение, в котором потребовал разрешить въезд в страну спортсменов, представляющих Россию и Беларусь.
«Организация пригрозила отнять у Финляндии право проведения соревнований, если ситуация с визами не прояснится до среды следующей недели», — пишут финские журналисты.
Международная федерация борьбы разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на своих соревнованиях в нейтральном статусе. Проводить чемпионат в Финляндии вообще решили главным образом потому, что Испания отказалась выдать визы россиянам и белорусам.
Как подчеркивают СМИ Суоми, Международная федерация борьбы (UWW) функционирует «в значительной степени под влиянием и финансированием России», двое из семи членов совета директоров UWW — россияне.