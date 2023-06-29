Стеснительный москвич два дня просидел в ящике для сбора вещей, пока за ним не пришли

Невероятную историю спасения мужчины рассказали 29 июня в Московском департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ). В четверг пожарные достали из ящика для сбора вещей стеснительного жителя столицы.

Утром в службу 112 поступило сообщение о застрявшем на улице Перерва человеке. На место приехали спасатели, которых встретила заявительница. Она проводила сотрудников МЧС к оранжевому ящику, из которого робко выглядывал мужчина.

Пострадавший рассказал, что два дня назад он решил залезть в бокс, а выбраться самостоятельно не смог. При этом он мог позвать на помощь прохожих, но не решился, так как постеснялся. Все это время москвич пытался освободиться из заточения, но ничего не получалось.



Пожарные связались с владельцем бокса и получили разрешение на вскрытие. Спасенного напоили водой и передали сотрудникам полиции.

