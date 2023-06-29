«Дискриминируют белое население». Верховный суд США отменил «позитивную дискриминацию» при приеме в вузы

Программу, по которой предпочтение при приеме в вузы отдавалось представителям расовых меньшинств, в США отменил Верховный суд. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление инстанции.

По словам председателя суда Джона Робертса, вузы слишком долго «ошибочно подходили к выводу, что определяющим критерием при определении личности человека являются не преодоленные им трудности, приобретенные навыки или выученные уроки, а цвет его кожи». Также он добавил, что такого выбора не терпит американская конституционная история.