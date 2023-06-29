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    «Дискриминируют белое население». Верховный суд США отменил «позитивную дискриминацию» при приеме в вузы

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    Программу, по которой предпочтение при приеме в вузы отдавалось представителям расовых меньшинств, в США отменил Верховный суд. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление инстанции.

    По словам председателя суда Джона Робертса, вузы слишком долго «ошибочно подходили к выводу, что определяющим критерием при определении личности человека являются не преодоленные им трудности, приобретенные навыки или выученные уроки, а цвет его кожи». Также он добавил, что такого выбора не терпит американская конституционная история.

    Эксперты считают, что это решение изменит процесс приема студентов в вузы.

    Верховный суд рассматривал дело о приеме учащихся в Гарвард и Университет Северной Каролины. Они и их родители обратились в суд, потому что, по их мнению, существующие процессы при приемах в вузы отдают предпочтение расовым меньшинствам и «дискриминируют белое население».

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    СШАПрием в вузы
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