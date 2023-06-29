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    Осужденный в липецкой ИК-6 до смерти избил майора ФСИН

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    Майор внутренней службы скончался после избиения заключенным липецкой колонии. Об этом 29 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

    По информации ведомства, накануне в ИК-6 26-летний осужденный за убийство и другие преступления напал на начальника отдела по воспитательной работе, когда тот пытался поместить его в ШИЗО.

    «При водворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка осужденный нанес два удара металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Офицер сумел задержать и удерживать преступника до прибытия помощи», — сообщили в УФСИН.

    После произошедшего сотрудника госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве лица, осуществляющего служебную деятельность, и о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Погибший сотрудник будет представлен к награде.

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