Осужденный в липецкой ИК-6 до смерти избил майора ФСИН

Майор внутренней службы скончался после избиения заключенным липецкой колонии. Об этом 29 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.



По информации ведомства, накануне в ИК-6 26-летний осужденный за убийство и другие преступления напал на начальника отдела по воспитательной работе, когда тот пытался поместить его в ШИЗО.

«При водворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка осужденный нанес два удара металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Офицер сумел задержать и удерживать преступника до прибытия помощи», — сообщили в УФСИН.