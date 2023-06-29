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    Педро едет в Петербург. «Зенит» и «Коринтианс» договорились о переходе юного бразильского нападающего

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    «Зенит» и «Коринтианс» достигли договоренности о переходе Педро, сообщает 29 июня официальный сайт петербургского клуба.

    Сине-бело-голубые воспользовались правом преимущественного выкупа игрока, бразильский нападающий присоединится к «Зениту», как только ему исполнится 18 лет. Родился футболист 9 февраля 2006 года.

    Педро Энрике Силва дос Сантос в 9 лет начал заниматься футболом в академии «Коринтианс». В марте прошлого года подписал профессиональный контракт.

    На счету нападающего — четыре матча и один гол в составе юношеской сборной Бразилии, а также 8 игр и два мяча в составе молодежной национальной команды. В феврале 2023 года Педро в составе молодёжной сборной Бразилии одержал победу на чемпионате Южной Америки. Гол, который Педро забил в ворота Уругвая в финале, помог бразильцам победить в турнире.

    «Футбольный клуб «Зенит» приветствует Педро, желает не останавливаться в развитии и с нетерпением ждет встречи в Петербурге!» — сказано в официальном сообщении клуба.

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