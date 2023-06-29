Педро едет в Петербург. «Зенит» и «Коринтианс» договорились о переходе юного бразильского нападающего

«Зенит» и «Коринтианс» достигли договоренности о переходе Педро, сообщает 29 июня официальный сайт петербургского клуба.

Сине-бело-голубые воспользовались правом преимущественного выкупа игрока, бразильский нападающий присоединится к «Зениту», как только ему исполнится 18 лет. Родился футболист 9 февраля 2006 года.

Педро Энрике Силва дос Сантос в 9 лет начал заниматься футболом в академии «Коринтианс». В марте прошлого года подписал профессиональный контракт.

На счету нападающего — четыре матча и один гол в составе юношеской сборной Бразилии, а также 8 игр и два мяча в составе молодежной национальной команды. В феврале 2023 года Педро в составе молодёжной сборной Бразилии одержал победу на чемпионате Южной Америки. Гол, который Педро забил в ворота Уругвая в финале, помог бразильцам победить в турнире.