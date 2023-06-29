Турчак: Депутат Хубезов уходит на фронт в качестве медика

Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов сложил полномочия главы думского комитета ГД по охране здоровья и уходит добровольцем на СВО. Парламентарий подал документы в военкомат Кунцевского района Москвы. Об этом 29 июня сообщил секретарь Генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак.
По словам самого Хубезова, он будет командиром взвода сортировочного пункта – займется лечением бойцов непосредственно на передовой.
«Эта должность предполагает первичную помощь нашим бойцам, на догоспитальном этапе. Тактическая медицина – всё, что мы так долго оттачивали – этим и планирую заниматься», – сказал парламентарий.
Дмитрий Хубезов – депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России». Является профессиональным хирургом, доктором медицинских наук. Награждён орденом Мужества и орденом Пирогова. Как пишет ТАСС, в начале октября 2022 года, Хубезов, офицер запаса, записался в добровольцы на СВО. Проходил службу военным медиком в военной части в Лисичанско-Северодонецкой агломерации. В начале 2023 года был демобилизован в связи с истечением срока контракта. А 31 мая попросил освободить его от должности председателя комитета Госдумы по охране здоровья.