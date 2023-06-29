Турчак: Депутат Хубезов уходит на фронт в качестве медика

Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов сложил полномочия главы думского комитета ГД по охране здоровья и уходит добровольцем на СВО. Парламентарий подал документы в военкомат Кунцевского района Москвы. Об этом 29 июня сообщил секретарь Генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак.



По словам самого Хубезова, он будет командиром взвода сортировочного пункта – займется лечением бойцов непосредственно на передовой.



«Эта должность предполагает первичную помощь нашим бойцам, на догоспитальном этапе. Тактическая медицина – всё, что мы так долго оттачивали – этим и планирую заниматься», – сказал парламентарий.

