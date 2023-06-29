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    Вечерние пробки в Петербурге длиннее, чем обычно

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    В Петербурге вечерние пробки на 8 баллов. По оценке сервиса «Яндекс.Карты», это на 1 балл больше, чем обычно в это время в четверг.

    Из привычного — стоят Выборгская и Ушаковская набережные. Очень плотно на Каменноостровском проспекте от станции метро «Петроградская» до Черной речки. Есть и неприятные сюрпризы. Необычно плотная пробка на внешней стороне КАД от Московского шоссе до Октябрьской набережной, включая Большой Обуховский (вантовый) мост. Пробка растянулась на 9,2 км. В ней можно потерять 47 минут. Обычно этот участок можно проехать за 17 минут.

    Фото: «Яндекс.Карты»
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Неожиданно плотное движение на Невском проспекте. Загруженность магистрали к площади Александра Невского — 10 баллов, что на 2 балла выше обычного.

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    Пробки 8 баллов
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