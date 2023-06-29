Вечерние пробки в Петербурге длиннее, чем обычно

В Петербурге вечерние пробки на 8 баллов. По оценке сервиса «Яндекс.Карты», это на 1 балл больше, чем обычно в это время в четверг.

Из привычного — стоят Выборгская и Ушаковская набережные. Очень плотно на Каменноостровском проспекте от станции метро «Петроградская» до Черной речки. Есть и неприятные сюрпризы. Необычно плотная пробка на внешней стороне КАД от Московского шоссе до Октябрьской набережной, включая Большой Обуховский (вантовый) мост. Пробка растянулась на 9,2 км. В ней можно потерять 47 минут. Обычно этот участок можно проехать за 17 минут.