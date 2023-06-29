450 тысяч долларов за пару минут в невесомости. Космолёт Unity отправился в первый коммерческий рейс

Космолет Unity компании Virgin Galactic отправился в первый суборбитальный полет с коммерческим экипажем на борту, передаёт 29 июня ТАСС.
Цена билета на границу с космосом — 450 тысяч долларов. В дальнейшем Virgin Galactic планирует отправлять космолёт в рейс ежемесячно.
Автор: видео / Virgin Galactic / YouTube
Самолет-носитель Eve, к днищу которого крепится космолет, поднялся в небо в штате Нью-Мексико. По плану, на высоте около 15 километров аппарат Unity отделяется и начинает автономный полёт. При помощи собственных двигателей он должен достигать высоты 80,5 километров. Экипаж на несколько минут сможет ощутить невесомость. Вся миссия рассчитана на полтора часа.
Автор: видео / Virgin Galactic / YouTube
Сегодня на борту аппарата Unity в полёт отправились трое итальянских астронавтов в сопровождении инструктора Virgin Galactic. Управляют Unity два летчика-испытателя.
Ранее Virgin Galactic несколько раз отменяла полёт с туристами по техническим причинам.