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    Forbes: Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства. Его состояние оценивается в 2,2 млрд долларов

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    34 комментария

    Предприниматель Игорь Макаров, глава энергетической компании «Арети», отказался от российского гражданства в пользу кипрского. В 2023 году он занял 57-е место в рейтинге самых богатых миллиардеров России с состоянием в 2,2 млрд долларов, сообщает Forbes 29 июня.

    В рейтинге богатейших людей мира, по версии американского Forbes, Игорь Макаров столкнулся с менее жесткой конкуренцией и выбрался на пятое место среди богатейших киприотов. Три года назад местная газета Politis писала, что миллиардер вошел в число 34 «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах.

    По данным Forbes, Игорь Макаров последние годы живет между Кипром, США и Северной Италией.

    Макаров родился в Туркменистане, а после развала СССР занялся бизнесом. В 90-е годы он основал и возглавил первую в России независимую газовую компанию «Итера», которая ввела в эксплуатацию 9 газовых месторождений Западной и Восточной Сибири. После продажи газовых активов в 2013 году он переименовал компанию в «Арети». Ей принадлежит около 9% акций канадской нефтяной компании Spartan Delta Corp стоимостью около 150 млн долларов.

    В 2022 году миллиардер попал под санкции Британии и Канады, но избежал санкций со стороны ЕС и США.

    Макаров не первый из бизнесменов, который решил отказаться от российского гражданства после начала спецоперации. Среди них основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, который получил гражданство Казахстана, основатель инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, переехавший в Армению, основатель финтехстартапа Revolut Николай Сторонский с британским паспортом, инвестор Юрий Мильнер, который уже много лет не жил в России, а также Олег Тиньков, который тоже получил кипрское гражданство.

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    Комментарии 34

    Гость29 Июн 2023 в 19:26
    И как делить 2,2 будем?
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