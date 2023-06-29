Forbes: Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства. Его состояние оценивается в 2,2 млрд долларов

Предприниматель Игорь Макаров, глава энергетической компании «Арети», отказался от российского гражданства в пользу кипрского. В 2023 году он занял 57-е место в рейтинге самых богатых миллиардеров России с состоянием в 2,2 млрд долларов, сообщает Forbes 29 июня.



В рейтинге богатейших людей мира, по версии американского Forbes, Игорь Макаров столкнулся с менее жесткой конкуренцией и выбрался на пятое место среди богатейших киприотов. Три года назад местная газета Politis писала, что миллиардер вошел в число 34 «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах.

