На намыве Васильевского острова появится общественный променад с ресторанной улицей

На намывных территориях Васильевского острова в Санкт-Петербурге появится общественный променад с ресторанной улицей. Как сообщают в компании GloraX, концепцию благоустройства разработало голландское архитектурное бюро KCAP Architects & Planners.
Общественный променад станет частью благоустройства ЖК GloraX Premium Василеостровский. По периметру жилых зданий благоустроят пешеходные дорожки с местами для отдыха и зелеными зонами. Часть пешеходного маршрут свяжет между собой две ключевые точки притяжения в этой локации — площадь с фонтаном на берегу Финского залива и видовой амфитеатр. Центром станет ресторанная улица — большое гастрономическое пространство вдоль акватории.
Общественный променад по периметру жилых домов GloraX Premium Василеостровский будет многофункциональным, — прокомментировал Павел Гаврилов, вице-президент блока проектирования GloraX. — Здесь появятся объекты инфраструктуры, места для досуга, тихого отдыха и прогулок. Согласно нашим расчетам, общая прогнозируемая численность населения на намывных территориях Васильевского острова составит 50 тыс. чел. к 2025 году.