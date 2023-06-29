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    На намыве Васильевского острова появится общественный променад с ресторанной улицей

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    На намывных территориях Васильевского острова в Санкт-Петербурге появится общественный променад с ресторанной улицей. Как сообщают в компании GloraX, концепцию благоустройства разработало голландское архитектурное бюро KCAP Architects & Planners.

    Фото: Предоставлено пресс- службой GloraX
    Фото: Предоставлено пресс-службой GloraX
    Фото: Предоставлено пресс- службой GloraX
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    Общественный променад станет частью благоустройства ЖК GloraX Premium Василеостровский. По периметру жилых зданий благоустроят пешеходные дорожки с местами для отдыха и зелеными зонами. Часть пешеходного маршрут свяжет между собой две ключевые точки притяжения в этой локации — площадь с фонтаном на берегу Финского залива и видовой амфитеатр. Центром станет ресторанная улица — большое гастрономическое пространство вдоль акватории.


    Общественный променад по периметру жилых домов GloraX Premium Василеостровский будет многофункциональным, — прокомментировал Павел Гаврилов, вице-президент блока проектирования GloraX. — Здесь появятся объекты инфраструктуры, места для досуга, тихого отдыха и прогулок. Согласно нашим расчетам, общая прогнозируемая численность населения на намывных территориях Васильевского острова составит 50 тыс. чел. к 2025 году.

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