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    Одобрен облик памятника композитору Гаджибекову. Слепого Слухача предстоит доработать

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    Секция монументального искусства при Градостроительном совете Петербурга рассмотрела вопросы установки трех памятников: поэту Николаю Гумилеву, композитору Узеиру Гаджибекову и «Слепому Слухачу — защитнику неба блокадного Ленинграда». Протокол заседания 29 июня был опубликован на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

    Эксперты одобрили эскизный проект памятника композитору Узеиру Гаджибекову, который установят в одноименном сквере западнее дома № 19 по улице Композиторов. Эскиз создал скульптор-архитектор Айдын Мир Паша оглы Зейналов.

    Монумент, посвященный памяти «Слепого Слухача — защитника неба блокадного Ленинграда» планируется поставить в безымянном сквере у дома 5–7 по Стрельнинской улице (Петроградский район). Этот эскиз выполнил авторский коллектив: скульптор Мария Третьякова при участии архитектора Леонида Копыловского и слепоглухого скульптора Александра Сильянова. Этот проект было решено отправить на доработку.

    Кроме того, в Кронштадте на бульваре на улице Комсомола (участок от улицы Восстания до Советской улицы) установят памятник поэту Николаю Гумилеву. Этот вопрос было решено отложить. В 2021 году КГА подвел итоги конкурса на лучший эскизный проект. В комитете «Фонтанке» пояснили, что вопрос находится на стадии проработки у КГА и районной администрации.

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