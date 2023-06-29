Одобрен облик памятника композитору Гаджибекову. Слепого Слухача предстоит доработать

Секция монументального искусства при Градостроительном совете Петербурга рассмотрела вопросы установки трех памятников: поэту Николаю Гумилеву, композитору Узеиру Гаджибекову и «Слепому Слухачу — защитнику неба блокадного Ленинграда». Протокол заседания 29 июня был опубликован на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.



Эксперты одобрили эскизный проект памятника композитору Узеиру Гаджибекову, который установят в одноименном сквере западнее дома № 19 по улице Композиторов. Эскиз создал скульптор-архитектор Айдын Мир Паша оглы Зейналов.