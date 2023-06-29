Суд отправил в колонию экс-инспекторов ДПС, которые получили взятку у отца подростка-мотоциклиста и принудили к сексу его мать

Суд на Кубани отправил в колонию двух бывших инспекторов ДПС за вымогательство взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Один из экс-полицейских также был признан виновным в понуждении к действиям сексуального характера. Оба выплатят крупные штрафы. Таким стал итог встречи с подростком на мотоцикле и его родителями. Подробности сообщает пресс-служба судов Краснодарского края 29 июня.



Уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Кудрявцева и Александра Чумака, рассматривал Брюховецкий районный суд, который установил, что в августе 2021 года инспекторы находились на маршруте патрулирования и увидели подростка, который ехал на кроссовом мотоцикле. Заметив полицейских, мальчик спрятался в доме, а разбираться в ситуации с поездкой без документов вышел его отец. В этот момент к дому на машине подъехала и мать семейства. Поворачивая налево, она нарушила требования разметки, а административных нарушений стало уже два. Её мужу, продолжает пресс-служба, предложили решить оба вопроса за 20 тысяч рублей. Он нашел только 15 тысяч, которые устроили инспекторов.

