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    Суд отправил в колонию экс-инспекторов ДПС, которые получили взятку у отца подростка-мотоциклиста и принудили к сексу его мать

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    Суд на Кубани отправил в колонию двух бывших инспекторов ДПС за вымогательство взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Один из экс-полицейских также был признан виновным в понуждении к действиям сексуального характера. Оба выплатят крупные штрафы. Таким стал итог встречи с подростком на мотоцикле и его родителями. Подробности сообщает пресс-служба судов Краснодарского края 29 июня.

    Уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Кудрявцева и Александра Чумака, рассматривал Брюховецкий районный суд, который установил, что в августе 2021 года инспекторы находились на маршруте патрулирования и увидели подростка, который ехал на кроссовом мотоцикле. Заметив полицейских, мальчик спрятался в доме, а разбираться в ситуации с поездкой без документов вышел его отец. В этот момент к дому на машине подъехала и мать семейства. Поворачивая налево, она нарушила требования разметки, а административных нарушений стало уже два. Её мужу, продолжает пресс-служба, предложили решить оба вопроса за 20 тысяч рублей. Он нашел только 15 тысяч, которые устроили инспекторов.

    Но в тот же день Кудрявцев склонил мать подростка к сексу. Женщина находилась в зависимости от его действий и опасалась, что ее все же могут привлечь к административной ответственности, а материалы на сына направить в отдел по делам несовершеннолетних.

    Суд признал подсудимых виновными. Кудрявцеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима, Чумаку — 4 года 6 месяцев. Обоим надлежит выплатить штраф в размере, тридцатикратном сумме взятки, — 450 000 рублей. Они также лишены права занимать должности на государственной службе на срок четыре года. Приговор в законную силу не вступил.

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