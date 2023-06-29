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    Путин: В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись

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    Президент РФ Владимир Путин 29 июня выступил на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Он напомнил о возможностях для отечественной экономике после ухода западных компаний.

    Кремль

    По словам главы государства, крупные зарубежные компании вытесняли конкурентов с российского рынка за счет агрессивной рекламы и серьезного субсидирования и обеспечили монополию, а ВТО, как правило, этого не замечает. Однако любая монополия не вечна. Российские компании готовы к конкуренции. Из-за санкций и ухода западных компаний из РФ «мир не рухнул», расширились возможности для отечественных предпринимателей, которые занимают освободившиеся ниши на рынке. В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись, подчеркнул президент.

    «Наши производители уже сейчас доказали, что они могут работать лучше. Российским производителям нужно помочь раскрутиться, чтобы появились торговые марки, которыми будет гордиться страна, которые будет узнаваемы не только в России, но и во всем мире. Все развивается постепенно, начнем со стран СНГ, потом страны ШОС, БРИКС. Рынок – колоссальный», – отметил Путин.

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