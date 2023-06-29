«Я никогда не ругаю детей в старших классах». Почти все ученики петербургского педагога сдали ЕГЭ по русскому языку на высокие баллы

Фото: Данила Егоров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Ученики Татьяны Ехлаковой из 369-го лицея показали рекордные результаты на ЕГЭ по русскому языку. Средний балл её выпускников составил 90,2, при этом никто из ребят не учится по гуманитарному профилю. Семь работ получили по 100 баллов. Татьяна Ехлакова в разговоре с «Фонтанкой вывела свою формулу успеха по подготовке к ЕГЭ, развенчала миф о безграмотности школьников из-за соцсетей, а также объяснила, почему психология важнее педагогики.

Фото: предоставлено Татьяной Ехлаковой Поделиться Поделиться





— Татьяна Петровна, результаты ваших учеников опровергают расхожее мнение о том, что соцсети делают современных школьников безграмотными …

— Большинство моих учеников набрали на экзамене по русскому языку больше 80 баллов, это очень много. Но ведь грамотность не зависит от того, что дети погрязли в соцсетях и перестали писать нормально. Несколько лет назад вошёл в моду трудночитаемый язык, где сокращались слова и были выражения типа «превед медвед». И это приветствовалось. Сейчас мода на исковерканный язык прошла. Теперь дети, наоборот, стараются говорить хорошо и выглядеть красиво, а язык — это ни что иное, как показатель грамотности, культуры человека. Многие дети стараются овладеть языком, чтобы быть на высоте.



— С чем вы связываете произошедшие изменения?

— Культура молодых людей меняется в лучшую сторону, мне это очень нравится. Всё больше молодых людей становятся известными и хочется им подражать. Это связано, в том числе, и с историческим развитием страны, и с духовным. Тут много факторов. Современные дети понимают, что для того, чтобы быть успешным, нужно быть грамотным.

Когда я смотрю передачи про Российское движение школьников, я вижу, какие там грамотные дети. И они всё больше и больше заявляют о себе. Грамотных людей интересно слушать. Все, что сейчас организуется для молодежи и в «Сириусе», и в «Артеке», где собирают молодых лидеров, это все, на мой взгляд, и есть новая формирующаяся молодежная культура. На «Алых Парусах» пела Юлианна Караулова, как она красиво говорит, вы слышали? Она очень правильно говорит. Наверняка, у неё были хорошие оценки по русскому языку.



— Сколько нужно времени, чтобы подготовиться и сдать ЕГЭ на высокобалльный результат?

— По программе в одиннадцатом классе два урока русского языка в неделю и ещё у меня консультация у каждого класса раз в неделю. На неё кто хочет, тот приходит, но желание, как правило, все изъявляют. Этим не ограничиваемся. Ученики знают, что двери моего кабинета открыты до тех пор, пока открыта школа.

Мне как учителю только за радость подсказать, помочь, рассказать ещё раз. Мне важно, чтобы приходили ко мне, не боясь. А перед самым экзаменом, там вообще не идет речи о том, где консультация, где урок. Они могут приходить в любое время, включая выходные.



— Как бы вы коллегам-педагогам объяснили, в чем секрет высоких результатов ваших учеников?

— Формула успеха очень простая. Надо любить детей, как бы это банально не звучало. Я никогда детям не говорю, что я знаю больше вас, потому что дети меня многому учат и в некоторых областях они сильнее меня. У нас в лицее есть цифровые возможности для того, чтобы подготовка к экзамену стала индивидуальной. Последнюю четверть я работала с каждым ребёнком индивидуально.

В лицее реализуется программа цифрового интеллекта: у нас закуплены панели, у меня в кабинете на каждого ребёнка есть планшет. Когда я готовлю урок, я вижу, что у этого ребёнка в этом задании есть пробел, у другого ребёнка — в другом. Я готовлю столько заданий, чтобы каждому было чем заняться. То есть я готовлю задание не только для всего класса, но и для каждого ребёнка, который хочет в какой-то области русского языка укрепить свои знания.



— Это в разы увеличивает вашу нагрузку.

— Конечно, это намного сложнее, чем одна контрольная на весь класс. Но разве может идти речь о каких-то моих личных интересах перед экзаменом, когда решается судьба человека? От того количества баллов, которое ребёнок наберет, зависит поступление в вуз. А вдруг мой предмет даст ему ту пару баллов, которые нужны, чтобы быть зачисленным в вуз мечты. И тут нужно много труда.

У нас такие отношения, немного выходящие за рамки учитель-ученик. Я могу ребятам позволить писать мне вечером, они могут писать мне личные сообщения. И мне это очень приятно, я могу что-то рассказать, что-то пояснить. Жизнь же не ограничивается школой. Иногда детям нужен взрослый человек, иногда этим человеком являюсь я.



— В этом году ЕГЭ по русскому был усложнён. Расскажите, что изменилось?

— Задания с первого по третье теперь связаны с пониманием стилей речи. Там есть такие формулировки, которые подходят и под один, и под другой стиль. Нужно разбираться в текстах и таким образом применять свои умения, чтобы увидеть тонкую грань между стилями речи. Это нарабатывается днями, месяцами. Это зависит и от того, как развита общая грамотность. Ученики много читают на литературе, анализируя тексты, мы так или иначе готовимся к некоторым заданиям на ЕГЭ по русскому языку.

— В этом году в Петербурге резко сократилось количество стобалльных работ по русскому языку, это связано как раз с усложнением заданий?

— Возможно и с этим связано, а возможно с тем, что немного сократился первичный балл. На экзамене есть первичные баллы и тестовые. Первичные переводятся в тестовые. Первичный балл сократился на четыре. Если в прошлом году ребёнок допускал одну ошибку, то он получал 98 баллов, а сейчас он получает 97 баллов. То есть сократился разбег между баллами от того, что снизили первичный балл.



— Как вы работаете с детьми, у которых меньше развито чувство языка?

— Такие дети есть. Им нужно больше времени и нужно большее количество заданий, чтобы ребёнок разобрался и понял. Дети, у которых менее развито чувство языка, если они разберутся в какой-то теме, то это с ними на всю оставшуюся жизнь.



Каждый ребёнок — уникальная личность. Подходить ко всем с одинаковыми требованиями неправильно. Кому-то надо тихонечко на ушко пошептать, кому-то во всеуслышанье заявить. Кого-то надо вызвать к доске, чтобы он блеснул, и он запомнит, а кому-то надо лично один на один, потому что иногда бывает стыдно. Хотя я им всегда говорю: запомните одну вещь: глупых вопросов не бывает.

— По тому, что вы рассказываете, складывается впечатление, что для вас психологическая работа важнее, педагогической.



Да, я детей не воспринимаю, как просто учеников, которые пришли ко мне на урок. Когда они приходят, я вижу, у кого какое настроение и могу спросить, что случилось. С ними ведь нужно, как со взрослыми. Почему? Потому что я очень взрослая. Я должна быть мудрее, умнее, должна простить, если что-то по моему предмету не получается. Я никогда не ругаю детей в старших классах. Все люди и у всех есть обстоятельства. И мне не стыдно, когда я чего-то не знаю. Я вместе с детьми нахожу ответы на вопросы, это такое сотрудничество, партнерство. Я всегда стараюсь вселить в детей уверенность, что у них всё получится.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

