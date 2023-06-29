Разбитый каршеринг на Гренадерском мосту отправил в обход три трамвайных маршрута

Авария с каршерингом в центре Петербурга днем 29 июня доставила проблем городскому электротранспорту. На месте работает ГИБДД, а трамваи трех маршрутов на время были вынуждены изменить трассы.

В 13:45 на Гренадерском мосту произошло ДТП с участием двух иномарок, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате 45-летний водитель одного из легковых автомобилей был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», одним из участников аварии стал каршеринговый автомобиль. На фото видно, что машина получила серьезные повреждения передней части, капот оказался практически оторван, лобовое стекло разбито.