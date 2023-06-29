Разбитый каршеринг на Гренадерском мосту отправил в обход три трамвайных маршрута

Авария с каршерингом в центре Петербурга днем 29 июня доставила проблем городскому электротранспорту. На месте работает ГИБДД, а трамваи трех маршрутов на время были вынуждены изменить трассы.
В 13:45 на Гренадерском мосту произошло ДТП с участием двух иномарок, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате 45-летний водитель одного из легковых автомобилей был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», одним из участников аварии стал каршеринговый автомобиль. На фото видно, что машина получила серьезные повреждения передней части, капот оказался практически оторван, лобовое стекло разбито.
Из-за того, что авария перегородила пути, сообщает «Организатор перевозок», изменены трассы трамвайных маршрутов №№ 3, 6 и 23:
- №3 направлены от площади Репина до трамвайного парка №3;
- №6 временно следуют от улицы Кораблестроителей до трамвайного парка №3;
- №23 направлены от проспекта Солидарности по Лесному проспекту до станции метро «Выборгская».
Движение автомобильного транспорта на мосту тоже затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор собрался от Выборгской набережной к Петроградской.