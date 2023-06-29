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    Массовое убийство в Кузбассе: женщина зарезала четырех человек и заставила подростков смыть кровь

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    Массовое убийство произошло в городе Березовском, где в частном доме обнаружили тела четырех человек. По предварительной информации, смертельные ножевые ранения двум мужчинам и двум женщинам причинила их 52-летняя знакомая. Не тронула она только подростков, которые и рассказали о случившемся.

    Как сообщает 29 июня Следственный комитет Кемеровской области, трагедия произошла накануне. По версии следствия, женщина пришла в гости к знакомым, компания распивала спиртное. Ночью гостья якобы поочередно зарезала женщин 34 и 40 лет, а после мужчин 40 и 46 лет. Подросткам она угрожала ножом, заставив смыть кровь и вынести из дома мобильные телефоны и телевизор. По дороге они смогли сбежать и попросить о помощи.

    Фото: Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу
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    Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Подозреваемую задержали. В настоящее время решаются вопросы о предъявлении задержанной обвинения и избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Женщине будет проведена психиатрическая экспертиза.

    Фото: Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу

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