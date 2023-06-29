Массовое убийство в Кузбассе: женщина зарезала четырех человек и заставила подростков смыть кровь

Массовое убийство произошло в городе Березовском, где в частном доме обнаружили тела четырех человек. По предварительной информации, смертельные ножевые ранения двум мужчинам и двум женщинам причинила их 52-летняя знакомая. Не тронула она только подростков, которые и рассказали о случившемся.



Как сообщает 29 июня Следственный комитет Кемеровской области, трагедия произошла накануне. По версии следствия, женщина пришла в гости к знакомым, компания распивала спиртное. Ночью гостья якобы поочередно зарезала женщин 34 и 40 лет, а после мужчин 40 и 46 лет. Подросткам она угрожала ножом, заставив смыть кровь и вынести из дома мобильные телефоны и телевизор. По дороге они смогли сбежать и попросить о помощи.

