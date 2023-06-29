Трассу «Кола» остановят, чтобы пропустить по Неве ракетный корабль

Разводка Ладожского моста через Неву перекроет трассу «Кола» под Петербургом утром 30 июня. Движение остановят на 45 минут.
С 10:00 до 10:45 30 июня будет разведен Ладожский мост на 40-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино в Кировском районе Ленобласти, сообщает 29 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по автомобильной трассе в это время будет полностью перекрыто.
Мост разведут, чтобы пропустить вниз по реке барже-буксирный состав из малого ракетного корабля «Советск» и буксиров «РБ-348» и «РБ-250» с максимальным высотным габаритом