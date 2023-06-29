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    Трассу «Кола» остановят, чтобы пропустить по Неве ракетный корабль

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Разводка Ладожского моста через Неву перекроет трассу «Кола» под Петербургом утром 30 июня. Движение остановят на 45 минут.

    С 10:00 до 10:45 30 июня будет разведен Ладожский мост на 40-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино в Кировском районе Ленобласти, сообщает 29 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по автомобильной трассе в это время будет полностью перекрыто.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Мост разведут, чтобы пропустить вниз по реке барже-буксирный состав из малого ракетного корабля «Советск» и буксиров «РБ-348» и «РБ-250» с максимальным высотным габаритом 21,5 метра. Ладожский мост разводят при температуре воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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