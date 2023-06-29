Депутаты Госдумы нашли в Петербурге больше всего клиник с лицензией на аборты. В них — причина низкой рождаемости

Запрет на аборты или их ограничение — самая популярная мера, которая предлагается для повышения рождаемости едва ли не раз в квартал. На заседании комиссии Госсовета по соцполитике 29 июня идею, поражающую своей новизной, озвучила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»). Как сообщают «Ведомости», она обратилась к региональным властям с предложением задуматься об ограничении выдачи частным клиникам лицензий на проведение абортов.
В Мордовии, по словам Кузнецовой, такую меру уже ввели, причем коммерческие медорганизации отказались от проведения абортов «на добровольной основе». По ее данным, там, где нет клиник, оказывающих подобную услугу, рождаемость выше. А вот в Петербурге, считает депутат, самое большое число коммерческих клиник имеют лицензию на аборты, и, соответственно, демографическая ситуация «крайне катастрофическая».
Идея о запрете абортов в частных клиниках обсуждается давно, параллельно с взаимоисключающей — запрета на аборты в государственных клиниках за счет средств ОМС. «Обе хуже», считают противники ограничений абортов.
Сегодня на Госсовете заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) озвучил единственную, на его взгляд, объективную проблему с частными клиниками — недостоверность статистических данных. «Ведомости» цитируют слова Куринного: «Жесткий процесс лицензирования частных медицинских заведений позволит навести порядок в том числе по вопросу статистики проводимых процедур».
Попытки законодателей ограничить и даже запретить аборты в стране связаны с катастрофической демографической ситуацией. Врачи и демографы говорят, что число абортов на самом деле снижается ежегодно, а причины демографического кризиса — не в искусственном прерывании беременности.