Депутаты Госдумы нашли в Петербурге больше всего клиник с лицензией на аборты. В них — причина низкой рождаемости

Запрет на аборты или их ограничение — самая популярная мера, которая предлагается для повышения рождаемости едва ли не раз в квартал. На заседании комиссии Госсовета по соцполитике 29 июня идею, поражающую своей новизной, озвучила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»). Как сообщают «Ведомости», она обратилась к региональным властям с предложением задуматься об ограничении выдачи частным клиникам лицензий на проведение абортов.

В Мордовии, по словам Кузнецовой, такую меру уже ввели, причем коммерческие медорганизации отказались от проведения абортов «на добровольной основе». По ее данным, там, где нет клиник, оказывающих подобную услугу, рождаемость выше. А вот в Петербурге, считает депутат, самое большое число коммерческих клиник имеют лицензию на аборты, и, соответственно, демографическая ситуация «крайне катастрофическая».

