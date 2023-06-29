Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. В Кирове суд оштрафовал женщину за ложный донос на любовника

Бурная личная жизнь с любовным треугольником обернулась судимостью для 38-летней жительницы Кирова. Желая скрыть отношения с любовником, женщина сочинила для мужа историю о таинственном незнакомце, который прокрался в квартиру, а в итоге получила уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) и ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания потерпевшего). Суд признал ее виновной. Подробности 29 июня сообщает прокуратура Кировской области.



Суд установил, что летом прошлого года женщина обратилась в полицию с заявлением, что в ее квартире очутился посторонний мужчина, который забрался через лоджию. По факту возбудили уголовное дело по статье 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), а женщина еще раз подтвердила свои слова, но уже в качестве потерпевшей. Вскоре нашли и якобы незваного гостя, который оказался вовсе не посторонним. Мужчина рассказал, что состоит в романтических отношениях с заявительницей и оказался с букетом цветов у нее на лоджии с ее полного согласия, что подтвердили записи с видеокамер.