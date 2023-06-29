Самосвал протаранил забор на Рябовском шоссе, проскочил тротуар и лег на газоне

Груженый самосвал внепланово разгрузился в Красногвардейском районе Петербурга днем 29 июня. Проезду он не мешает, но пробка собралась все равно.
На Рябовском шоссе, в районе пересечения с Лесопарковой улицей, перевернулся самосвал с землей, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Любовь. Грузовик снес металлическое ограждение проезжей части, переехал тротуар и упал на бок на газоне. Груз из кузова завалил тротуар и частично высыпался на проезжую часть.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 10:51 у дома 9а по Рябовскому шоссе. Большегруз по неустановленным причинам съехал на обочину и перевернулся. Водитель от оказания медицинской помощи отказался. По факту ДТП полиция проводит проверку.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на Рябовском шоссе в сторону КАД сильно затруднено, пробка растянулась почти на 2 километра, начинаясь еще на Ириновском проспекте.