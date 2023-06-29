В Красноярске мужчина пришел в храм Рождества Христова с головой барана и начал угрожать местью

Мужчина пришел с частями туши барана в храм Рождества Христова в Красноярске во время богослужения и разбросал их по полу, выкрикивая угрозы и обещая мстить. Инцидент произошел накануне, 28 июня, когда мусульмане праздновали Курбан-байрам. В храме предположили, что это были части жертвенного животного, пишет 29 июня NGS24.RU.



Из пакета визитер достал баранью голову и другие куски и обрушился с претензиями. Настоятель храма Рождества Христова Максим Смоляков уточнил порталу, что мужчина включил «исламскую, предположительно экстремистскую музыку» и угрожал прихожанам, говоря, что «пришел мстить православным русским» за некую девочку и «боевые действия в Чечне».

