В Красноярске мужчина пришел в храм Рождества Христова с головой барана и начал угрожать местью

Мужчина пришел с частями туши барана в храм Рождества Христова в Красноярске во время богослужения и разбросал их по полу, выкрикивая угрозы и обещая мстить. Инцидент произошел накануне, 28 июня, когда мусульмане праздновали Курбан-байрам. В храме предположили, что это были части жертвенного животного, пишет 29 июня NGS24.RU.
Из пакета визитер достал баранью голову и другие куски и обрушился с претензиями. Настоятель храма Рождества Христова Максим Смоляков уточнил порталу, что мужчина включил «исламскую, предположительно экстремистскую музыку» и угрожал прихожанам, говоря, что «пришел мстить православным русским» за некую девочку и «боевые действия в Чечне».
Мужчину вывели прихожане. На место вызвали сотрудников полиции и Росгвардии, с которыми, как добавил настоятель, тот пытался устроить драку. В итоге его задержали, останки барана забрали как вещественное доказательство.
В Следственном комитете NGS24.RU сказали, что сейчас идет доследственная проверка, но инцидент они не комментируют.