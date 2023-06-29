На химзаводе в Нижнем Новгороде заполыхали фура и гаражи. Погиб водитель

Крупный пожар тушили на территории химзавода в Нижнем Новгороде утром 29 июня. Один человек получил тяжелые ожоги, и спасти его не смогли.
В 9:45 в МЧС Нижегородской области поступила информация о пожаре по адресу: шоссе Жиркомбината, 22, в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства. Горели фура и несколько гаражей. Для тушения были направлены 14 машин и 51 человек, а в половине одиннадцатого — пожарный поезд.
NN.RU
По данным Гострудинспекции, на территории АО «Бальзам» загорелась цистерна, пишет NN.RU. Как говорится на сайте предприятия, завод производит химические составы, в том числе смолы, лаки, эмали. Водитель горевшей фуры, по информации Гострудинспекции, получил ожоги более 90% поверхности тела. Первоначально сообщалось, что он пострадал, но жив, однако позднее появилась информация, что мужчина скончался. По данным NN.RU, его тело достать пока не могут, так как пожар еще не потушен.
В МЧС сообщают, что возгорание локализовано на площади 800 квадратных метров. Специалисты провели замеры воздуха — угрозы жителям близлежащих домов нет.