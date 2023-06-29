На химзаводе в Нижнем Новгороде заполыхали фура и гаражи. Погиб водитель

Крупный пожар тушили на территории химзавода в Нижнем Новгороде утром 29 июня. Один человек получил тяжелые ожоги, и спасти его не смогли.

В 9:45 в МЧС Нижегородской области поступила информация о пожаре по адресу: шоссе Жиркомбината, 22, в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства. Горели фура и несколько гаражей. Для тушения были направлены 14 машин и 51 человек, а в половине одиннадцатого — пожарный поезд.