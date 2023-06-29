Петербургский второклассник победил во всероссийском конкурсе полезных поделок

Петербуржец Андрей Подойницын занял второе место во всероссийском экологическом конкурсе «Лаборатория ZOO», который проводили компания МТС совместно с Московским зоопарком. Для него проведут индивидуальную экскурсию в зоопарке, где он узнает, как правильно общаться с животными.

Конкурс проводится в рамках федерального образовательного проекта «Поколение М». Участники в возрасте 6–14 лет создавали мини-макеты среды обитания для животных и загружали презентации своей работы на сайт. Андрей сделал работу на тему «Морские млекопитающие», представив глиняного кита в виде острова.