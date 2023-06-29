В Кемеровской области трое подростков пропали во время спуска с пика Поднебесный

В Кемеровской области трое подростков потерялись во время похода. Группа, в которой было 28 человек, из которых 24 — несовершеннолетних, была незарегистрированной, сообщает 29 июня пресс-служба регионального ГУ МЧС.



Подростки 2008, 2009, 2010 годов рождения исчезли во время возвращения. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, во время спуска с пика Поднебесный дети ушли вперед без взрослых, но в точке назначения так и не появились. Другие участники похода их больше не видели.



В пресс-службе областного управления МВД России порталу NGS42.RU рассказали, что трое юношей, от 13 до 15 лет, спускались с одной из гор в туристическом районе Поднебесные Зубья (входит в состав Междуреченска, фактически находится в 40–50 км от города. — Прим. ред.).