В Подмосковье полицейского застрелил подозреваемый в вымогательстве. Второй оперативник в больнице

Сотрудник полиции погиб во время задержания подозреваемых в вымогательстве в Орехово-Зуево. Его напарник попал в больницу с огнестрельными ранениями. Предполагаемый 26-летний стрелок задержан, сообщает 29 июня Следственный комитет Московской области.



Четырех вероятных вымогателей оперуполномоченные ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу задерживали накануне. Один из них выстрелил в полицейских не менее пяти раз, убив одного и ранив второго. По предварительной информации, одному из сотрудников пуля попала в спину, второму - в ногу. Нападавшего ранили ответным огнем.

