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    В Подмосковье полицейского застрелил подозреваемый в вымогательстве. Второй оперативник в больнице

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    Сотрудник полиции погиб во время задержания подозреваемых в вымогательстве в Орехово-Зуево. Его напарник попал в больницу с огнестрельными ранениями. Предполагаемый 26-летний стрелок задержан, сообщает 29 июня Следственный комитет Московской области.

    Четырех вероятных вымогателей оперуполномоченные ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу задерживали накануне. Один из них выстрелил в полицейских не менее пяти раз, убив одного и ранив второго. По предварительной информации, одному из сотрудников пуля попала в спину, второму - в ногу. Нападавшего ранили ответным огнем.

    Фото: Следственный комитет Московской области
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    Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

    Проводятся следственные действия. Следователями и криминалистами проводится осмотр, изъяты 5 гильз и иные предметы.

    Фото: Следственный комитет Московской области

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    Комментарии 10

    27587565829 Июн 2023 в 11:09
    В спину!!??
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