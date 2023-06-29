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    По улицам Томска метался дикий медведь. Хищника пришлось ликвидировать

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    Дикий медведь устроил переполох в южной части Томска в ночь на 29 июня. Хищник неожиданно появился в Кировском районе города, где находится много вузов и студенческих общежитий. Для перепуганного зверя история закончилась фатально — его пришлось ликвидировать, поскольку он представлял опасность.

    Как рассказал »Интерфаксу» начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин, медведь переплыл Томь в районе Лагерного сада и попал на дорогу, откуда в ужасе от проезжавших автомобилей кинулся бежать и попал в город, где начал метаться по улицам.

    Передвижение хищника отслеживали сотрудники полиции, ветеринарной службы и горадминистрации. Параллельно шли консультации со специалистами, в том числе и зоопарком. Вариант усыпить медведя рассматривался, но в итоге пришли к мнению, что во время сильного стресса вещества не подействуют.

    «В итоге загнали в тупик, откуда не мог выбежать, и ликвидировали. Жители города не пострадали», — сказал Сиротин и добавил, что медведя могли привлечь в город свалки пищевых отходов в садовых товариществах вблизи Томска.

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