По улицам Томска метался дикий медведь. Хищника пришлось ликвидировать

Дикий медведь устроил переполох в южной части Томска в ночь на 29 июня. Хищник неожиданно появился в Кировском районе города, где находится много вузов и студенческих общежитий. Для перепуганного зверя история закончилась фатально — его пришлось ликвидировать, поскольку он представлял опасность.



Как рассказал »Интерфаксу» начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктор Сиротин, медведь переплыл Томь в районе Лагерного сада и попал на дорогу, откуда в ужасе от проезжавших автомобилей кинулся бежать и попал в город, где начал метаться по улицам.