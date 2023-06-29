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    На драфте НХЛ выбрали четырех российских хоккеистов

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    В Национальной хоккейной лиге 29 июня прошел первый раунд драфта — мероприятие, в ходе которого клубы закрепляют за собой права на молодых игроков. В общей сложности заокеанские команды выбрали четырех россиян.

    По всем прогнозам, раньше всех среди отечественных хоккеистов должен был уйти нападающий СКА Матвей Мичков, который считается самым талантливым со времен Александра Овечкина. Однако раньше него под шестым номером «Аризона Койотис» задрафтовала защитника системы ярославского «Локомотива» Дмитрия Симашёва. Вслед за ним Мичкова выбрала «Филадельфия Флайерз». Еще одного игрока «Локомотива» — Даниила Бута выбрала «Аризона» под 12 номером. В самом конце драфта под 31-м номером игрока из системы омского «Авангарда» Михаила Гуляева забрал клуб «Колорадо Эвеланш».

    Первую тройку драфта сформировали канадец Коннор Бедард («Чикаго Блэкхокс»), швед Лео Карлссона («Анахайм Дакс») и еще один канадец Адам Фантилли («Коламбус Блю Джекетс»).

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