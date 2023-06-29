В Госдуму внесли закон, который не даст выгнать собаку из дома

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев животных в случае отказа от питомца передавать его новому владельцу или в приют, сообщает 28 июня РИА Новости со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента РФ.
Автор документа — депутат Анжелика Глазкова(КПРФ).
Суть новеллы — в случае отказа от животного хозяин будет обязан передать его новому владельцу или в приют, с передачей ветпаспорта и родословной, если таковые имеются.
Если же это не будет сделано, владельца обяжут возместить все расходы, связанные с отловом, помещением в приют и содержанием животного.
Кроме того, законопроектом предполагает обязать приюты проводить стерилизацию животного в пятнадцатидневный срок после его поступления, если хозяин не найден.