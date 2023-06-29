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    В Госдуму внесли закон, который не даст выгнать собаку из дома

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    В Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев животных в случае отказа от питомца передавать его новому владельцу или в приют, сообщает 28 июня РИА Новости со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента РФ.

    Автор документа — депутат Анжелика Глазкова(КПРФ).

    Суть новеллы — в случае отказа от животного хозяин будет обязан передать его новому владельцу или в приют, с передачей ветпаспорта и родословной, если таковые имеются.

    Если же это не будет сделано, владельца обяжут возместить все расходы, связанные с отловом, помещением в приют и содержанием животного.

    Кроме того, законопроектом предполагает обязать приюты проводить стерилизацию животного в пятнадцатидневный срок после его поступления, если хозяин не найден.

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    ГосдумаЗакон о животных
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    pulmonet29 Июн 2023 в 00:34
    В Лаглово есть приют "Островок надежды". Волонтеры более двух лет пытаются добиться наведения порядка в этом концлагере для собак. В приюте 750 собак есть коши. На старой территории животные сидят запертые в крошечных бытовках по несколько штук, без света, без еды и воды по несколько дней, в жару 25С. Животные сходят с ума, нападают на сородичей, много случаев, когда более сильные особи загрызали более слабых. Пристройство животных в семьи практически не ведется. Желающим под надуманным предлогам отказывают в "усыновлении собак", руководитель приюта Рубцова продолжает собирать собак со всех просторов страны. В приюте голод, собак на новом участке (выделенном ей администрацией Ломоносовского района) она еще кормит, а на старом участке, расположенном на территории птицефабрики, нет (сама об этом в сообщениях пишет каждый вечер "корма нет, собаки на старом участке опять остались голодными"). Администрация Ломоносовского района в курсе, вет надзор в курсе и ничего не предпринимают.
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