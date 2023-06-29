В «Севкабеле» откроется пространство с бесплатным коворкингом и лекциями о моде, искусстве и урбанистике

На набережной «Севкабель Порта» 7 июля откроется пространство «Орбита Яндекс 360», где можно будет в течение месяца работать, слушать интересные лекции о литературе, моде, искусстве, урбанистике и т. п . Вход на площадку бесплатный для всех желающих.



Летняя площадка проработает до 7 августа. Сюда можно будет прийти поработать в зоне коворкинга, где оборудован красивый и удобный опен-спейс, есть быстрый интернет.

