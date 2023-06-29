    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 27

    2 м/с, с-в

    755мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd85.62eur93.86

    В «Севкабеле» откроется пространство с бесплатным коворкингом и лекциями о моде, искусстве и урбанистике

    641
    2 комментария

    На набережной «Севкабель Порта» 7 июля откроется пространство «Орбита Яндекс 360», где можно будет в течение месяца работать, слушать интересные лекции о литературе, моде, искусстве, урбанистике и т. п. Вход на площадку бесплатный для всех желающих.

    Летняя площадка проработает до 7 августа. Сюда можно будет прийти поработать в зоне коворкинга, где оборудован красивый и удобный опен-спейс, есть быстрый интернет.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Яндекс 360»
    ПоделитьсяПоделиться

    Каждый уик-энд гостям предлагают посетить полезные тематические мероприятия, программа подготовлена совместно с культурным проектом Bigcity.art — участие бесплатное по предварительной регистрации. Так, уже в первые выходные работы площадки (8–9 июля) заместитель генерального продюсера Новой сцены Александринского театра Настя Антоненкова и куратор проекта «Новый танец на Новой сцене» Миша Казмирук расскажут о культурном менеджменте и о том, как открывают новых звезд, искусствовед, культуролог, сооснователь образовательного проекта bigcity.art Елизавета Зиновьева проведет public talk на тему профориентации и поиска себя для взрослых, а куратор «Стри-арт Хранения», искусствовед Алина Зоря даст ответы на вопрос, зачем городу стрит-арт. Для участия необходима предварительная регистрация.

    Также на площадке можно будет воспользоваться различными сервисами экосистемы «Яндекс 360»: отсканировать личные архивы фото или документов и даже трехмерные предметы с помощью лидар-сканера и перевести их в онлайн, загрузив на облачное хранилище, изменить адрес электронной почты или провести переговоры с помощью видео-конференц-связи.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Яндекс 360»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close