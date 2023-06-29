В «Севкабеле» откроется пространство с бесплатным коворкингом и лекциями о моде, искусстве и урбанистике

На набережной «Севкабель Порта» 7 июля откроется пространство «Орбита Яндекс 360», где можно будет в течение месяца работать, слушать интересные лекции о литературе, моде, искусстве, урбанистике
Летняя площадка проработает до 7 августа. Сюда можно будет прийти поработать в зоне коворкинга, где оборудован красивый и удобный опен-спейс, есть быстрый интернет.
Каждый уик-энд гостям предлагают посетить полезные тематические мероприятия, программа подготовлена совместно с культурным проектом Bigcity.art — участие бесплатное по предварительной регистрации. Так, уже в первые выходные работы площадки (8–9 июля) заместитель генерального продюсера Новой сцены Александринского театра Настя Антоненкова и куратор проекта «Новый танец на Новой сцене» Миша Казмирук расскажут о культурном менеджменте и о том, как открывают новых звезд, искусствовед, культуролог, сооснователь образовательного проекта bigcity.art Елизавета Зиновьева проведет public talk на тему профориентации и поиска себя для взрослых, а куратор «Стри-арт Хранения», искусствовед Алина Зоря даст ответы на вопрос, зачем городу стрит-арт. Для участия необходима предварительная регистрация.
Также на площадке можно будет воспользоваться различными сервисами экосистемы «Яндекс 360»: отсканировать личные архивы фото или документов и даже трехмерные предметы с помощью лидар-сканера и перевести их в онлайн, загрузив на облачное хранилище, изменить адрес электронной почты или провести переговоры с помощью видео-конференц-связи.