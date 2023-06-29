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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Как выглядели пешеходы Петербурга на рубеже XIX-XX веков

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    4 комментария

    Когда мы смотрим на фотографии столетней давности, то видим преимущественно статичные кадры, на которых изображены здания, памятники, парады, какие-то официальные события. Это объясняется нюансами светописи тех лет: громоздкая аппаратура, съемка на длинных выдержках. Немногие «смельчаки» с треногами и огромными камерами рисковали драгоценными негативами ради сомнительных по тем временам кадрам, за которые вряд ли заплатят и которые вообще могут не получиться. Одним из таких был Альфред Эберлинг — петербургский художник, открывший для себя на рубеже веков одну из первых компактных камер (небольшой деревянный ящик). Фотоаппарат выручал живописца, когда ему хотелось моментально сделать зарисовку прохожих в суете городской жизни.

    Предлагаем перенестись на улицы Петербурга лет на 120 назад и украдкой понаблюдать за прохожими из объектива притаившихся фотомастеров.

    На Невском проспекте. 1899. Альфред Эберлинг

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    Публика у Николаевского вокзала. 1900–1914. Автор неизвестен (вероятно, Карл Булла)

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    На Аничковом мосту. 1899. Альфред Эберлинг

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    На Невском проспекте. 1899. Альфред Эберлинг

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    На Невском проспекте. 1899. Альфред Эберлинг

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    На Невском проспекте. 1890–1901. Автор неизвестен

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    На Караванной. 1899. Альфред Эберлинг

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    На Невском проспекте. 1899. Альфред Эберлинг

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    Прохожий на Итальянской. 1899. Альфред Эберлинг

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    Офицер с дамой на набережной Фонтанки. 1899. Альфред Эберлинг
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    На Литейном. 1899. Альфред Эберлинг

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    Рубка льда на Неве. 1860–1878. Вильям Каррик

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    У всех фотографов есть свои любимые локации для поиска кадров. «(От)Личный Петербург» напоминает, что в этом году каждый может назвать свои любимые места в городе. Голосуйте здесь.

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