Как выглядели пешеходы Петербурга на рубеже XIX-XX веков

Когда мы смотрим на фотографии столетней давности, то видим преимущественно статичные кадры, на которых изображены здания, памятники, парады, какие-то официальные события. Это объясняется нюансами светописи тех лет: громоздкая аппаратура, съемка на длинных выдержках. Немногие «смельчаки» с треногами и огромными камерами рисковали драгоценными негативами ради сомнительных по тем временам кадрам, за которые вряд ли заплатят и которые вообще могут не получиться. Одним из таких был Альфред Эберлинг — петербургский художник, открывший для себя на рубеже веков одну из первых компактных камер (небольшой деревянный ящик). Фотоаппарат выручал живописца, когда ему хотелось моментально сделать зарисовку прохожих в суете городской жизни.
Предлагаем перенестись на улицы Петербурга лет на 120 назад и украдкой понаблюдать за прохожими из объектива притаившихся фотомастеров.
На Невском проспекте. 1899. Альфред Эберлинг
Публика у Николаевского вокзала. 1900–1914. Автор неизвестен (вероятно, Карл Булла)
На Аничковом мосту. 1899. Альфред Эберлинг
На Невском проспекте. 1899. Альфред Эберлинг
На Невском проспекте. 1899. Альфред Эберлинг
На Невском проспекте. 1890–1901. Автор неизвестен
На Караванной. 1899. Альфред Эберлинг
На Невском проспекте. 1899. Альфред Эберлинг
Прохожий на Итальянской. 1899. Альфред Эберлинг
На Литейном. 1899. Альфред Эберлинг
Рубка льда на Неве. 1860–1878. Вильям Каррик
У всех фотографов есть свои любимые локации для поиска кадров. «(От)Личный Петербург» напоминает, что в этом году каждый может назвать свои любимые места в городе. Голосуйте здесь.