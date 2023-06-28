В Екатеринбурге задержана опекунша шестилетнего исчезнувшего мальчика. СК увидел след

Силовики задержали женщину, которая являлась опекуном шестилетнего Далера, который бесследно исчез три дня назад. После обыска сотрудники СК пришли к выводу, что екатеринбурженка может быть причастна к пропаже ребенка.

«Были установлены обстоятельства, которые, по имеющимся данным, свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся официальным опекуном мальчика. В этой связи возникла необходимость процессуального задержания указанной гражданки для обеспечения дальнейшего объективного расследования уголовного дела», — говорится в сообщении регионального управления СК.