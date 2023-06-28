Минспорта и КХЛ планируют провести хоккейный матч в Монголии

Континентальная хоккейная лига и Министерство спорта планируют провести выставочный хоккейный матч в Монголии. Об этом 28 июня заявил глава Минспорта Олег Матыцин на официальном сайте ведомства.
«Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе. Монгольские спортсмены участвовали в международном турнире «Дети Азии», а российские фигуристы организовывали серию показательных выступлений для монгольских болельщиков — эти шоу вызвали значительный интерес», — заявил Матыцин.
Желание провести хоккейный матч в Монголии глава Минспорта объяснил тем, что в нынешнее время отечественному спорту нужно использовать все возможности для укрепления взаимоотношений.
Отметим, что в прошлом КХЛ проводила выставочные матчи в Вене, Цюрихе и Давосе. В последний раз в рамках подобных игр омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» встречались 3 декабря 2021 года в Дубае.