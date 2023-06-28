Минспорта и КХЛ планируют провести хоккейный матч в Монголии

Континентальная хоккейная лига и Министерство спорта планируют провести выставочный хоккейный матч в Монголии. Об этом 28 июня заявил глава Минспорта Олег Матыцин на официальном сайте ведомства.



«Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе. Монгольские спортсмены участвовали в международном турнире «Дети Азии», а российские фигуристы организовывали серию показательных выступлений для монгольских болельщиков — эти шоу вызвали значительный интерес», — заявил Матыцин.



Желание провести хоккейный матч в Монголии глава Минспорта объяснил тем, что в нынешнее время отечественному спорту нужно использовать все возможности для укрепления взаимоотношений.

