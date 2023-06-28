Поэт Игорь Булатовский прочтёт свои стихи в пользу фонда AdVita

Петербургский поэт, критик, переводчик поэтических текстов с идиша и французского Игорь Булатовский на благотворительной онлайн-встрече прочитает свои стихи в пользу фонда AdVita, который оказывает поддержку взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.



Вечер пройдет в рамках проекта «Лекторий AdVita». Это цикл встреч с историками, литературоведами, исследователями и другими интересными людьми. Все лекторы выступают без гонорара, а собранные средства направляются на лечение подопечных фонда.



Вечер чтения стихов онлайн — редкий формат для благотворительных событий, отметили организаторы. Для участников это возможность и послушать вживую, и разделить эмоцию, и задать вопрос, и поделиться впечатлением, но потом остаётся запись, к которой всегда можно вернуться.

