Поэт Игорь Булатовский прочтёт свои стихи в пользу фонда AdVita

Петербургский поэт, критик, переводчик поэтических текстов с идиша и французского Игорь Булатовский на благотворительной онлайн-встрече прочитает свои стихи в пользу фонда AdVita, который оказывает поддержку взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.
Вечер пройдет в рамках проекта «Лекторий AdVita». Это цикл встреч с историками, литературоведами, исследователями и другими интересными людьми. Все лекторы выступают без гонорара, а собранные средства направляются на лечение подопечных фонда.
Вечер чтения стихов онлайн — редкий формат для благотворительных событий, отметили организаторы. Для участников это возможность и послушать вживую, и разделить эмоцию, и задать вопрос, и поделиться впечатлением, но потом остаётся запись, к которой всегда можно вернуться.
«Я знаю, что поэтические вечера сейчас редкость, — говорит Елена Грачева, член правления фонда AdVita. — Не то что пресловутые стадионы шестидесятников — маленькие гостиные не очень собираются. Люди отвыкли слушать, как поэт читает свои стихи. Но интонация, ритм, дыхание и есть то главное, что делает стихи стихами. Авторская интонация и есть то самое важное, что помогает понять текст, — просто потому, что ты слышишь, как поэт расставляет акценты, как дышит и как прерывает дыхание, как задает схему и как нарушает её, как соединяет строчки между собой, а потом и стихотворения в единый цикл. Игорь Булатовский — поэт уважаемый и заслуженный, только что получивший премию Андрея Белого, публично читает свои стихи раз в сто лет — и спасибо ему, что он делает это для нас. Легко не будет, но сильное впечатление будет, обещаю».
Онлайн-встреча с поэтом состоится 29 июня в 19:00. Получить приглашение на неё можно, зарегистрировавшись на сайте проекта «Лекторий AdVita».
Желающие также могут получить записи онлайн-встреч, которые прошли ранее: с искусствоведом Дильшат Харман о художницах начала XX века Ремедиос Варо и Леоноре Каррингтон; с Татьяной Мэй — о том, как в тридцатые годы XIX века Россию навестила холера; с поэтом и исследователем блокады Полиной Барсковой и петербургской писательницей Наталией Соколовской — о блокадной поэзии и дневниках Ольги Берггольц; с поэтессой Марией Степановой, прочитавшей свои новые стихи.