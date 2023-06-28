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    Поэт Игорь Булатовский прочтёт свои стихи в пользу фонда AdVita

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    Петербургский поэт, критик, переводчик поэтических текстов с идиша и французского Игорь Булатовский на благотворительной онлайн-встрече прочитает свои стихи в пользу фонда AdVita, который оказывает поддержку взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.

    Вечер пройдет в рамках проекта «Лекторий AdVita». Это цикл встреч с историками, литературоведами, исследователями и другими интересными людьми. Все лекторы выступают без гонорара, а собранные средства направляются на лечение подопечных фонда.

    Вечер чтения стихов онлайн — редкий формат для благотворительных событий, отметили организаторы. Для участников это возможность и послушать вживую, и разделить эмоцию, и задать вопрос, и поделиться впечатлением, но потом остаётся запись, к которой всегда можно вернуться.

    «Я знаю, что поэтические вечера сейчас редкость, — говорит Елена Грачева, член правления фонда AdVita. — Не то что пресловутые стадионы шестидесятников — маленькие гостиные не очень собираются. Люди отвыкли слушать, как поэт читает свои стихи. Но интонация, ритм, дыхание и есть то главное, что делает стихи стихами. Авторская интонация и есть то самое важное, что помогает понять текст, — просто потому, что ты слышишь, как поэт расставляет акценты, как дышит и как прерывает дыхание, как задает схему и как нарушает её, как соединяет строчки между собой, а потом и стихотворения в единый цикл. Игорь Булатовский — поэт уважаемый и заслуженный, только что получивший премию Андрея Белого, публично читает свои стихи раз в сто лет — и спасибо ему, что он делает это для нас. Легко не будет, но сильное впечатление будет, обещаю».

    Онлайн-встреча с поэтом состоится 29 июня в 19:00. Получить приглашение на неё можно, зарегистрировавшись на сайте проекта «Лекторий AdVita».

    Желающие также могут получить записи онлайн-встреч, которые прошли ранее: с искусствоведом Дильшат Харман о художницах начала XX века Ремедиос Варо и Леоноре Каррингтон; с Татьяной Мэй — о том, как в тридцатые годы XIX века Россию навестила холера; с поэтом и исследователем блокады Полиной Барсковой и петербургской писательницей Наталией Соколовской — о блокадной поэзии и дневниках Ольги Берггольц; с поэтессой Марией Степановой, прочитавшей свои новые стихи.

    Фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

    В 2022 году за адресной помощью в фонд обратились 830 человек, которые приехали в Петербург на лечение со всей страны.

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